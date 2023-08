Scivola sugli scogli mentre fa il bagno al lago di Garda: ferito portato in ospedale

È arrivata intorno alle ore 16 di oggi, giovedì 10 agosto, la richiesta di intervento tramite 112 alla sala operativa della guardia costiera del lago di Garda, nella quale veniva segnalata una persona che, dopo essere scivolata dagli scogli, aveva battuto la testa a Sirmione. La persona era quindi stata subito recuperata da altri bagnanti presenti in spiaggia, tra cui un sanitario prontamente intervenuto.

Secondo quanto comunicato dalla guardia costiera, dopo pochi minuti, in zona è giunta la Motovedetta CP 703, già in attività di vigilanza programmata in quell’area, dalla quale si è lanciato in acqua il "soccorritore marittimo", su di essa imbarcato e che il comando generale del corpo delle capitanerie di porto, su specifica richiesta della direzione marittima di Venezia, farà operare sui mezzi della guardia costiera gardesana per tutta la stagione estiva.

Raggiunta la spiaggia della Giamaica il "soccorritore marittimo", ha verificato come il malcapitato fosse già assistito da un dottore presente in spiaggia ed ha quindi collaborato con il personale del 118 al posizionamento su una barella rigida del ferito. È stata quindi fatta sgomberare l’area per l’arrivo dell’elisoccorso che ha poi proceduto al verricellamento del bagnante che aveva battuto la testa. Quest'ultimo, una volta stabilizzato, è stato poi trasferito per le successive cure fino all’ospedale di Brescia.

Sul posto, la sala operativa della guardia costiera ha richiesto anche l’intervento della polizia locale di Sirmione che è giunta per collaborare alle operazioni di sgombero dell’area ai fini dell'atterraggio dell’elicottero.