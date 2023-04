Ubriaco, spintona carabiniere. Arrestato badante di un anziano 80enne

Giovedì scorso, 20 aprile, a Villafranca, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale un cittadino di origini peruviane.

I militari erano intervenuti nell'abitazione di un 80enne, dove la nipote dell'anziano aveva chiesto l'intervento delle forze dell’ordine perché il badante dell'anziano era stato trovato ubriaco. Il badante, invitato dai militari a ricorrere alle cure dei sanitari giunti nel frattempo sul posto, si è però scagliato contro uno dei carabinieri, spintonandolo. E per questo i militari lo hanno dovuto bloccare.

Sottoposto a perquisizione, l'arrestato è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione e otto bustine trasparenti con chiusura ermetica, due delle quali contenenti residui di marijuana. L'uomo è stato quindi segnalato alla Prefettura per uso personale di stupefacenti.

L'arresto è stato convalidato il giorno successivo.