Agenti fuori servizio aggrediti da baby gang in centro: solidarietà e richiesta di pene più severe

«La mia solidarietà ai due poliziotti aggrediti, fuori dal servizio, a Verona dai componenti di una baby gang. Questo fatto gravissima conferma la diffusione e la gravità del fenomeno della violenza giovanile nei territori: si tratta di ragazzi e giovanissimi, anche immigrati di seconda generazione, dediti a vere e proprie attività criminali, che vedono nelle nostre forze dell’ordine un nemico da combattere». Il sottosegretario all'Interno e deputato della Lega, Nicola Molteni, interviene sul caso dei due agenti aggrediti nel centro di Verona da alcuni giovani che li avevano riconosciuti. Uno dei poliziotti, colpito da con un sanpietrino, ha riportato ferite giudicate guaribili in 20 giorni, mentre i tre presunti resposabili sono stati denunciati.

«È necessario affrontare questo fenomeno con la consapevolezza della sua complessità – prosegue Molteni -, affiancando alle doverose azioni repressive anche interventi sul fronte della prevenzione. Bisogna mettere mano alla normativa, intervenendo sulla soglia della non imputabilità, potenziare gli organici delle forze di polizia, per assicurare un ancora maggiore controllo del territorio, e iniziare finalmente a gestire i fenomeni migratori, perché con i numeri attuali non è possibile alcuna efficace politica di integrazione. Infine, occorre mettere in campo patti educativi che coinvolgano tutte le realtà del territorio per una vera e propria opera di prevenzione».

Il fatto era stato denunciato dal sindacato Fsp Polizia di Stato, il cui segretario scaligero è Vincenzo Pennino, mentre ai microfoni del Tg3 si è espresso quello del Siulp di Verona, Davide Battisti: «È un fenomeno dilagante, stanno aumentando le aggressioni a danno delle forze dell'ordine. Bisogna cercare di definire pene certe, perché queste cose capitano esclusivamente perché c'è la sensazione di impunità».

Dal Comune di Verona anche Stefania Zivelonghi esprime la propria vicinanza agli operatori e sottolinea come Palazzo Barbieri sia al lavoro per trovare una soluzione, di concerto con altri soggetti.

Il senatore della Lega Paolo Tosato punta il dito contro contro i suoi antagonisti politici: «Basta sottovalutazione del fenomeno. Di fronte a episodi gravi servono misure severe e non certo gli atteggiamenti di una sinistra sempre pronta a giustificare ragazzi che aggrediscono e delinquono». Sempre dal Carroccio, il commissario provinciale e consigliere comunale Nicolò Zavarise ribadisce la necessità di punire i colpevoli severamente: «Soprattutto in fenomeni come questi non si possono più concedere le attenuanti dell’età. Nel caso specifico sono coinvolti due appena maggiorenni e un minorenne ma un’azione violenta è tale indipendentemente dall’età di chi la compie. Chi aggredisce, chi delinque, chi commette reati va punito. Altrimenti i più giovani potrebbero sentirsi legittimati a fare qualsiasi cosa perché poi non gli capiterà nulla. Spesso infatti a causa dello sconto di pena che, per legge, il giudice deve sempre accordare a ogni minorenne, è più semplice per loro anche ottenere la pena sospesa».