Botte al parco in pieno giorno per pochi euro: Baby gang presa dai carabinieri

Il fenomeno "baby gang" non risparmia neanche la zona bresciana, con un giovane veronese finito nei guai per un fatto avvenuto nelle scorse settimane. Nel parco Caduti di Nassiriya di Montichiari infatti, ai primi di settembre, si è consumata un'aggressione in pieno giorno, con alcuni giovani presi a calci e pugni per poche decine di euro. I rapinatori, come riferiscono i colleghi di BresciaToday, sarebbero tre minorenni che sono stati fermati dai carabinieri di Desenzano: : i militari, nella mattinata di giovedì, hanno infatti dato esecuzione a tre ordinanze di custodia cautelare, su indicazione della Procura dei minori di Brescia.

Due bresciani ed il terzo veronese, hanno tutti meno di 18 anni: sono stati accompagnati nel carcere minorile Beccaria di Milano, in una comunità di accoglienza e agli arresti domiciliari, in misura proporzionale al ruolo che avrebbero avuto nella vicenda, e ora dovranno rispondere di rapina e lesioni personali.

Le vittime invece sono tre ragazzi più o meno della stessa età, che non conoscevano i loro aggressori e che se li sarebbero trovati davanti all'ora di pranzo: dopo essere stati avvicinati con una scusa, sarebbero stati picchiati dal trio che si sarebbe appropriato in tutto di 90 euro in contanti. Rapina che è stata subito segnalata ai genitori e ai carabinieri, i quali hanno avviato le indagini concluse di recente.

«Nel cellulare di uno dei ragazzi, che abita in paese - fa sapere il sindaco di Montichiari Marco Togni - sono stati rinvenuti anche i filmati relativi allo svuotamento di tutti gli estintori nel parcheggio sotterraneo del municipio di Montichiari. Da sindaco esprimo la mia soddisfazione e il ringraziamento ai carabinieri per essere risaliti ai colpevoli. Spero inoltre che i loro coetanei prendano esempio da questo fatto, e serva loro da lezione».