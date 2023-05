Baby gang, avviso orale del questore per un un 18enne e un 19enne

Si è conclusa nei giorni scorsi l'operazione della Squadra Mobile di Verona che aveva portato all'esecuzione di misure cautelari nei confronti di cinque ragazzi ritenuti membri della Qbr, la baby gang di Borgo Roma che negli ultimi due anni avrebbe compiuto diversi reati. E tra i cinque giovani ci sono un 18enne e un 19enne che ieri, 25 maggio, sono stati raggiunti da un avviso orale emesso dal questore di Verona Roberto Massucci.

In particolare al 18enne, che lo scorso 23 aprile era ancora minorenne, era stato già applicato il divieto di accesso ai pubblici esercizi presenti nell'area della stazione ferroviaria di Porta Nuova, dopo essere stato denunciato per aver aggredito con un coltello un coetaneo nei pressi di Piazzale XXV Aprile.

L'obiettivo che la polizia veronese intende perseguire è quello di prevenire i reati. Per questo il primo passo degli agenti è quello di favorire il dialogo con i giovani e con i loro genitori. In questo modo, si vuole far comprendere ai ragazzi le conseguenze che possono derivare dalle loro azioni e stimolare nelle famiglie un'opera di sensibilizzazione nei confronti dei figli.

Al contempo, però, quando ci sono i presupposti, la polizia scaligera agisce con rigore. «Il sistema della prevenzione dei reati vede il suo fulcro intorno alla figura del questore, in qualità di autorità provinciale di pubblica sicurezza - ha spiegato Giuseppe Annicchiarico, dirigente della divisione anticrimine della questura - che, per guidare lungo la strada giusta coloro che si affacciano ad una realtà di illeciti, può graduare il suo potere di intervento attraverso l’applicazione di diversi ed incisivi divieti sui giovani». Tra questi divieti ci sono i Dacur (divieti di accesso ad aree urbane), che limitano l’accesso e la frequentazione di determinate zone cittadine; i Dape (divieti di accesso e di frequentazione di determinati esercizi pubblici; e l'avviso orale, che è l’anticamera della più incisiva e limitativa sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che, oltre ad interdire l’accesso a determinati luoghi, impedisce di uscire di casa dalle dieci di sera alle sette del mattino. Infine, ci sono i diversi ammonimenti per violenza di genere, che possono persino comportare la sospensione della patente di guida.

Alcuni di questi provvedimenti limitativi sono applicabili anche nei confronti di chi, pur non essendo maggiorenne, abbia compiuto i 14 anni di età. Ciò proprio al fine di consentire un percorso di reinserimento dei giovani all’interno della comunità. Questo sistema se, da un lato, si fonda su condotte e fatti illeciti commessi dal destinatario, dall’altro lato consente al questore di apprezzare e valutare, con un margine di discrezionalità, l'inclinazione a ripetere condotte connotate da disvalore sociale.