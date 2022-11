Chiuse indagini sulla baby gang di Borgo Roma. «Banda con scopi criminali»

Era il 26 luglio scorso quando gli agenti della polizia di Verona eseguirono 16 arresti nei confronti di giovani ritenuti responsabili a vario titolo di diversi reati, tra cui rapine, furti, danneggiamenti e lesioni. Un'operazione che bloccò presunti membri e fiancheggiatori della baby gang di Borgo Roma contraddistinta dalla sigla Qbr. Da allora, sono passati poco più di tre mesi e la magistratura minorile ha portato a termine le sue indagini preliminari. Rimane invece ancora aperta l'inchiesta della Procura di Verona sui maggiorenni denunciati.

La chiusura delle indagini , riportata da Laura Tedesco sul Corriere di Verona, è stata notificata dalla procura minorile agli avvocati dei giovani, i quali ora avranno tempo per organizzare la difesa dei loro assistiti prima del processo. Per il pubblico ministero, infatti, gli indagati sono da processare e condannare perché avrebbero fatto parte di una banda giovanile creata per scopi criminali. Ed infatti per alcuni denunciati, la procura ha avanzato anche l'aggravante dell'associazione a delinquere. Una baby gang che in due anni avrebbe compiuto reati di diversa natura, alcuni dei quali rivendicati attraverso video fatti circolare su i social network e firmati con la sigla Qbr.