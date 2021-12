Autovelox a Verona: le strade controllate a cavallo tra il 2021 e il 2022 dalla Polizia Locale

Anche questa settimana la Polizia Locale di Verona controllerà le vie del capoluogo per contrastare il fenomeno della velocità eccessiva.

Da lunedì 27 dicembre a domenica 2 gennaio dunque le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser saranno in servizio sulle seguenti strade: via Sommacampagna, via Mantovana, via Ventiquattro Giugno, via Carnia, via Trezzolano e via degli Abeti.

Inoltre sarà regolarmente attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.

L’ufficio mobile di prossimità sarà in servizio nei mercati rionali e nelle principali piazze dei quartieri, assicura inoltre la presenza in alcune scuole per l’entrata e l’uscita dei ragazzi.

Lunedì alle ore 7.30 alle ore 10.00 l’Ump è nel quartiere Borgo Roma ed effettuerà servizio di controllo Green Pass; dalle ore 10.30 alle ore 13.00 si sposta nel quartiere santa Lucia ed effettuerà servizio di controllo Green Pass. Dalle 13.30 alle ore 15.30 l’Ump è nel quartiere san Massimo ed effettuerà servizio di controllo Green Pass, indi dalle ore 16.00 in Piazzale XXV Aprile per identificazioni e controllo Green Pass fermate bus.

Martedì, dalle ore 7.30 alle ore 13.00 l’Ump è al mercato di via Plinio in Borgo Venezia. Dalle 13.30 alle ore 15.30 l’Ump nel quartiere Navigatori e Saval effettuerà servizio di controllo Green Pass, indi dalle ore 16.00 in Piazzale XXV Aprile per identificazioni e controllo Green Pass fermate bus.

Mercoledì, dalle ore 7.30 alle ore 10.00 l’Ump è al mercato di piazza Vittorio Veneto, indi dalle ore 10.30 e fino alle ore 13.00 al mercato in via Poerio. Dalle 13.30 alle ore 15.30 l’Ump nel quartiere Borgo Trento effettuerà servizio di controllo Green Pass, indi dalle ore 16.00 in Piazzale XXV Aprile per identificazioni e controllo Green Pass fermate bus.

Giovedì, dalle ore 7.30 alle ore 10.00 gli agenti sono al mercato di via D. Mercante e dalle ore 10.30 a quello di via Luigi Prina fino alle ore 13.00. Dalle 13.30 alle ore 15.30 l’Ump nel quartiere Borgo Venezia effettuerà servizio di controllo Green Pass, indi dalle ore 16.00 in Piazzale XXV Aprile per identificazioni e controllo Green Pass fermate bus.

Venerdì dalle ore 7.30 gli agenti sono al mercato in Corso Porta Nuova e dalle ore 10.30 a quello in piazza XVI Ottobre fino alle ore 13.00. Dalle 13.30 alle ore 15.30 l’Ump nel quartiere San Zeno effettuerà servizio di controllo Green Pass, indi dalle ore 16.00 in Piazzale XXV Aprile per identificazioni e controllo Green Pass fermate bus.

Sabato dalle ore 13.30 alle ore 19.00 l’Ump sara’ in piazza Bra per identificazioni e controllo Green Pass fermate bus.

Domenica pomeriggio dalle ore 13.30 alle ore 16.00 l’Ump è in via Manin dove effettuerà servizio di controllo Green Pass e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 indi dalle ore 16.00 in Piazzale XXV Aprile fianco pensilina A per identificazioni e controllo Green Pass fermate bus.