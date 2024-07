Autovelox di Pai, Garante Privacy ammonisce il sindaco Nicotra

Nella contesa tra il sindaco di Torri del Benaco Stefano Nicotra e la deputata di Fratelli d'Italia Alessia Ambrosi è intervenuto il Garante della Privacy con un'ammonizione rivolta al primo cittadino. Nicotra aveva diffuso notizie private a una giornalista e, sebbene il Garante abbia riconosciuto la violazione come «minore», non ha potuto ignorarla, comminando così un'ammonizione al sindaco del comune gardesano.

Il contesto in cui è avvenuta la contestazione è quello del tanto discusso autovelox installato nella frazione di Pai, lungo la Gardesana. Attraverso questo strumento, sono stati sanzionati tantissimi automobilisti e tra questi anche Alessia Ambrosi. La deputata veronese (anche se eletta in Trentino) ha pagato alcune delle contravvenzioni, mentre altre le ha contestate, portando anche il caso in Parlamento per sapere se l'autovelox fosse effettivamente omologato.

Il fatto che Alessia Ambrosi fosse tra i multati e che avesse contestato alcune multe era dunque noto. Ma alcuni dettagli della vicenda non erano stati rilevati e a rilevarli è stato il sindaco Nicotra. Per questo la deputata si è rivolta al Garante della Privacy, denunciando che il primo cittadino aveva reso pubblici dei dati riservati.

Nella sua difesa, Stefano Nicotra ha spiegato di essersi sempre comportato in buona fede e che il suo intento non era quello di danneggiare Alessia Ambrosi. In sostanza, il sindaco di Torri ha risposto ad alcune domande di una giornalista sulle multe ricevute dalla deputata. Domande che contenevano delle informazioni sbagliate e che il primo cittadino ha corretto, riferendo l'esatto numero di multe ricevute da Alessia Ambrosi e aggiungendo che non c'erano i presupposti per il ritiro della patente.

Una tesi difensiva che non è bastata per ottenere l'archiviazione del procedimento. Il Garante ha dunque ravvistato un illecito trattamento dei dati personali, ma ha creduto alla buona dell'amministratore. Per il Garante, dunque, si è trattata di una «violazione minore», sentenziando un semplice ammonimento per Nicotra.