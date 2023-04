Da Ala a Mantova Nord, la folle corsa di un'auto segnalata in A22

Una corsa folle e scatenata da parte di un automobilista è stata segnalata nella giornata di sabato 15 aprile lungo l'autostrada A22. In particolare, secondo quanto è stato ricostruito in queste ore, la vettura in questione avrebbe percorso il tratto dell'autostrada del Brennero che va dal casello di Ala fino a quello di Mantova Nord, transitando per Verona, compiendo diverse infrazioni.

Secondo quanto riportato dal quotidiano laVocediMantova, il veicolo avrebbe causato danni alla segnaletica e sarebbe rimasto coinvolto in almeno un incidente senza però fermarsi. Oltre a ciò, il mezzo avrebbe anche ignorato gli avvisi da parte degli agenti della polizia stradale intervenuti per fermarne la pericolosa corsa in autostrada. In particolare, il quotidiano L'Arena, riporta persino dell'avvenuto speronamento di una pattuglia della polstrada da parte del veicolo in fuga, il quale solo così si sarebbe infine fermato. Dall'episodio sarebbe uscito leggermente ferito anche un agente della polizia.

L'uomo che si trovava invece alla guida dell'auto, stando sempre alle ricostruzioni emerse in queste ore, una volta sceso dal mezzo si sarebbe messo a pregare in mezzo alla strada. Per lui, a quanto si apprende, si sarebbero resi necessari accertamenti circa le sue condizioni psicofisiche e sarebbe dunque stato accompagnato presso l'ospedale Carlo Poma di Mantova. Nel frattempo l'autovettura coinvolta risultrerebbe essere stata posta sotto sequestro.