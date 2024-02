Autostrada del Brennero ancora chiusa a causa della nebbia

Nuovi disagi sulla rete autostradale nella mattinata di domenica a causa della nebbia. Chi si è messo in viaggio sulla A22, si è dovuto adattare ai provvedimenti alla circolazione presi per la scarsa visibilità, che rende più pericolosa la circolazione.

Autostrada del Brennero e Autostrade per l'Italia, è stato chiuso il tratto autostradale tra l'allacciamento con l'A4 e l'allacciamento con l'A1 in entrambe le carreggiate, a partire dalle ore 6.46.

Chiusi dunque gli svincoli in entrata, in entrambe le carreggiate, per le stazioni di Campogalliano, Carpi, Reggiolo/Rolo, Pegognaga, Mantova Nord, Mantova Sud, Nogarole Rocca.