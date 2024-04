Da Peschiera a Soave, lavori in autostrada A4: come cambia la viabilità nella settimana dal 22 aprile

La società A4 Holding ha comunicato che, lungo l’autostrada A4 Brescia - Padova, per dei lavori di rifacimento della pavimentazione delle uscite al casello di Peschiera del Garda, si renderà necessaria la chiusura di entrambi gli svincoli di uscita (sia per i viaggiatori provenienti da Milano che quelli da Venezia) nelle notti di lunedì 22 e martedì 23 aprile 2024. Il provvedimento sarà effettivo dalle ore 22 alle ore 4 del giorno successivo.

Un altro intervento è poi in programma, sempre lungo l’autostrada A4 Brescia - Padova, questa volta per dei cantieri di riqualificazione delle barriere di sicurezza nello spartitraffico centrale, dal Km 273+000 al Km 277+000, in carreggiata est (direzione Venezia) tra i caselli di Sommacampagna e Verona Sud. Qui, secondo quanto annunciato dal gruppo, si viaggerà su due corsie di cui una a larghezza ridotta nelle notti di lunedì 22 e martedì 23 aprile 2024. In questo caso il provvedimento sarà effettivo dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.

Ancora in autostrada A4 Brescia - Padova, in questo caso per attività di manutenzione dell'aiuola spartitraffico centrale, in carreggiata est (direzione Venezia) dal Km 294+000 al Km296+000, tra i caselli di Verona Est e Soave si viaggerà su due corsie di cui una a larghezza ridotta nella notte del 21 aprile 2024, dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, nonché nelle notti del 22 e 23 aprile 2024, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.

La società ha fatto sapere che «profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni». Per tutte le informazioni ed eventuali aggiornamenti è possibile consultare l'apposito sito web: https://inviaggio.autobspd.it/.