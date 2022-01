Tamponamento tra due veicoli in A4: segnalate code in direzione di Venezia

Disagi in A4 nel primo pomeriggio di venerdì, per un incidente stradale avvenuto nella zona i Caldiero che vedrebbe coinvolti due veicoli.

Il tamponamento si è verificato tra i caselli di Verona Est e Soave, in direzione di Venezia: al momento non risultano esserci feriti gravi nell'episodio, mentre le code hanno supetato i 2 chilometri.