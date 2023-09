Lavori tra i caselli di Soave e Verona est: come cambia la viabilità in A4 dall'11 al 17 settembre

Secondo quanto comunicato da A4 Holding, lungo l’autostrada A4 Brescia - Padova si viaggerà su una sola corsia di marcia o su due corsie ridotte nelle notti di lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 settembre 2023, dalle ore 22 fino alle ore 6 del giorno successivo.

Il provvedimento si rende necessario per delle lavorazioni urgenti di rifacimento della pavimentazione nel cantiere della costruzione della corsia di emergenza al km 292+200, in carreggiata ovest (direzione Milano), tra i caselli di Soave e Verona Est (dal Km 293+000 al Km 292+200).

In base a quanto si apprende, i lavori proseguiranno, con le stesse limitazioni, dalle ore 22 di venerdì 15 settembre fino alle ore 15 di domenica 17 settembre 2023. La società fa sapere in merito che «profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni». Per aggiornamenti ed ulteriori informazioni è disponibile l'apposito sito web: https://inviaggio.autobspd.it/.