Autostrada A4 chiusa per una notte tra Soave e Verona Est causa lavori

Possibili disagi in arrivo per chi si metterà in viaggio lungo l'autostrada A4.

A causa di un intervento di riposizionamento dei new jersey, verrà infatti chiusa al traffico la carreggiata ovest (direzione Milano) tra i caselli di Soave e Verona Est, a partire dalle ore 22 di giovedì 30 fino alle ore 6 di venerdì 31 marzo.

I viaggiatori provenienti da Venezia e diretti a Milano dovranno uscire al casello di Soave e attraverso la SS 11 potranno rientrare in autostrada al casello di Verona Est.

Contemporaneamente, dalle ore 18 di giovedì 30 marzo verrà chiusa anche l’area di servizio Scaligera Ovest.