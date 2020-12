Entra di sera nell'autosalone per rubare ma viene scoperto e fermato dalle Volanti

Ha afferrato un posacenere in ferro e lo ha scagliato contro il vetro della concessionaria, il tutto sotto le telecamere di videosorveglianza monitorate dal personale della vigilanza privata, che ha visto la scena e chiamato la sala operativa della Questura di Verona.

È accaduto venerdì sera intorno alle 21 circa, presso l’autosalone Opel Autozai in corso Venezia, a Verona: una volta entrato E.M., cittadino marocchino già noto alle forze dell'ordine, avrebbe forzato vari cassetti e le casse nel negozio. Immediatamente intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione, gli agenti delle Volanti lo hanno intercettato a pochi metri di distanza mentre si stava dando alla fuga e lo avrebbero fermato con in tasca la refurtiva che è riuscito a rubare: un cellulare e la somma di 25 euro contenuta in un tubetto di cartone, prontamente restituita dagli agenti al responsabile della concessionaria.

E.M., gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, dopo gli opportuni accertamenti è stato arrestato per furto aggravato e condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Verona.

Nella mattinata di sabato, all’esito del rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere, rinviando l’udienza al prossimo 11 febbraio.