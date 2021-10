Autobus in fiamme tra Verona e Vicenza: autista fa evacuare in tempo studenti e passeggeri

«Causa incendio di un pullman scolastico all'altezza della contrada Bacchi in zona Mistrorighi - Bacchi, la strada che conduce da Chiampo a Vestenanova è temporaneamente chiusa. Non si registrano feriti».

È il sindaco di Chiampo, Matteo Macilotti, a dare i primi aggiornamenti sull'incendio che ha visto un autobus di linea coinvolto sul confine tra il Veronese ed il Vicentino intorno alle ore 8.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Valdagno e della Stazione di Chiampo che stanno ora cercando di ricostruire l'accaduto. I pompieri di Arzignano sono giunti sul posto con un'autopompa, l’autobotte e 5 operatori, i quali hanno domato il rogo che divorava il veicolo utlizzando la schiuma.

Sul mezzo erano presenti 15 passeggeri, per lo più giovani studenti che stavano tornando dal territorio vicentino al comune veronese, e mentre percorreva la via avrebbe iniziato ad emettere strani rumori. L’autista, insospettito, ha quindi prontamente fermato il mezzo in sicurezza, facendo scendere rapidamente tutti i passeggeri, salvandoli dalle fiamme che di li a poco sono divampate avvolgendo il bus e distruggendolo.

Le cause dell’incendio di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.