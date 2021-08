Autobus ATV va a fuoco sulle Torricelle: l'autista si salva e poi arrivano i pompieri

L'incendio si è sviluppato al capolinea di via Sommavalle, a Verona, nel primo pomeriggio di giovedì: fortunatamente sul mezzo ATV non erano presenti passeggeri

I vigili del fuoco sono stati chiamati all'intervento, alle 13.10 di giovedì, per l'incendio di un autobus in via Sommavalle: a bruciare è stato un "pollicino" di linea urbana dell'ATV, società che gestisce il trasporto cittadino.

Il mezzo si era da poco fermato al capolinea e a bordo non vi era alcun passeggero quando dal vano motore, per cause ancora sconosciute, ha iniziato a uscire del fumo. L'autista allora, utizzando l'estintore in dotazione, ha provato a spegnere il principio d'incendio, senza tuttavia riuscirci.

All'arrivo dei vigili del fuoco, partiti da Verona con 2 autopompe e 7 uomini, le fiamme lambivano già l'intero mezzo. I pompieri sono riusciti in poco tempo a spegnerle utilizzando della schiuma estinguente, successivamente ha provveduto a raffreddare l'autobus e l'area circostante con acqua.

Durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza la strada rimaneva chiusa al traffico, per concludersi intorno alle ore 14.45.