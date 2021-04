«Ero in casa e ho udito uno scoppio». Autobus di Atv a fuoco in Via Montorio

Oggi pomeriggio, 10 aprile, intorno alle 18, un autobus di Atv ha preso fuoco in Via Montorio, a Verona. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme in poco tempo, ma prima del loro arrivo i passeggeri e l'autista del mezzo erano già scesi e nessuno è rimasto ferito. I danni hanno riguardato solo il veicolo pubblico e non sono pochi. La scena ha attirato l'attenzione di molti curiosi, i quali sono stati tenuti a distanza dai carabinieri, mentre i pompieri operavano e gli agenti della polizia locale gestivano il traffico.

Una abitante della zona ha riferito ciò che ha visto, inviandoci anche degli scatti dalla strada. «Ero in casa ed ho udito uno scoppio - ha raccontato - Sono uscito ed in strada un autobus fermo stava bruciando. Visto il fumo, me ne sono andato. I vigili del fuoco sono riusciti nello spegnimento mentre sopraggiungevano i carabinieri e si sentivano vari scoppi».

