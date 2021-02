Senza motivo, prende un'auto a sprangate: aveva con sé anche un coltello

È stata una donna a chiedere l'intervento dei carabinieri nel pomeriggio di martedì, quando un uomo ha iniziato a colpire la sua macchina con una spranga mentre si trovava in via Solferino a Vigasio

Forse era sotto l'effetto della droga, resta il fatto che non è stato trovato un motivo per il suo comportamento. Nel pomeriggio di martedì 9 febbraio i carabinieri della stazione di Vigasio, supportati dai colleghi di Castel d'Azzano, hanno tratto in arresto N. S., classe 1998 di origine marocchina, con l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti ad offendere e danneggiamento aggravato.

A richiedere l'intervento del 112 è stata una donna che, mentre viaggiava a bordo della propria auto in via Solferino a Vigasio, ha visto sopraggiungere un uomo che si è posto al centro della carreggiata e, brandendo una spranga in ferro di lunghezza di circa un metro, avrebbe iniziato senza alcun motivo a colpire e danneggiare la portiera della macchina. I militari allora sono prontamente intervenuti in soccorso della guidatrice: alla vista delle divise, il giovane avrebbe tentato a più riprese di scappare e, pur di evitare il controllo, li avrebbe poi spinti e aggrediti, causando a due di loro delle lesioni.

Alla fine però è stato bloccato e perquisito sul posto: oltre al bastone in ferro, l’uomo sarebbe stato trovato in possesso di un coltello con una lama di 25 centimetri che nascondeva sotto il giubbetto.

Le forze dell'ordine hanno appurato che lo straniero e la guidatrice (che viaggiava sola) non si conoscevano: l’uomo, probabilmente sotto effetto di sostanze stupefacenti, avrebbe iniziato a colpire senza alcun motivo il primo passante che ha trovato.

Arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Villafranca di Verona, N. S. mercoledì mattina si è presentato in aula per il rito direttissimo. Convalidato il provvedimento, l’avvocato del giovane ha richiesto i termini a difesa. Nel frattempo è stata comminata la misura del divieto di dimora nella Provincia di Verona.