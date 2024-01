Fuori di sé, si scaglia sulle auto in sosta in zona Stadio con un bastone: 43enne denunciato

È stato denunciato dagli agenti delle volanti subito dopo la segnalazione pervenuta alla centrale operativa della questura il 43enne marocchino che, nella tarda serata di martedì, si è scagliato con veemenza contro alcune auto parcheggiate in via Adriano Cristofoli, in quartiere Stadio.

L’uomo è stato notato intorno alla mezzanotte da una residente mentre si aggirava, molto agitato e collerico, tra le vetture in sosta colpendone prima una con calci e, successivamente, altre tre con un bastone.

Quando i poliziotti sono arrivati, il presunto responsabile, in evidente stato di alterazione verosimilmente dovuto all'alcol, presentava delle escoriazioni alla mano sinistra, che probabilmente si è procurato al momento del danneggiamento delle auto.

Irregolare sul territorio nazionale e già gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, al termine degli accertamenti l'uomo è stato denunciato per danneggiamento e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per le procedure di espulsione.