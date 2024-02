Piazzale Guardini, 26 veicoli sequestrati ed un autocarro rimosso

Nella vasta attività di controllo della polizia locale di Verona sui mezzi in sosta nei parcheggi, venerdì scorso, 2 febbraio, gli agenti hanno controllato 140 veicoli in Piazzale Guardini. Di questi, 3 sono stati sequestrati per mancanza di copertura assicurativa, 1 perché sottoposto a fermo e 22 per il mancato rispetto della segnaletica stradale.

Gli agenti hanno anche effettuato controlli a tappeto sugli autocarri, uno dei quali è stato rimosso perché abbandonato in mezzo alla carreggiata.

L’attività ha portato inoltre all’identificazione di 14 persone.

La polizia locale ha infine in programma conferenze di servizio con tutti gli enti coinvolti, ad iniziare dalle Poste, per dare una risposta al disagio provocato dalla presenza degli autocarri e migliorare sensibilmente la fruibilità del piazzale, soprattutto agli utenti delle scuole della zona.