Nel 2022 già 400 auto sequestrate a Verona perché senza assicurazione

Priva di assicurazione obbligatoria RC-auto, è stata sequestrata mercoledì pomeriggio in città la vettura numero 400, da inizio 2022, da parte della polizia locale di Verona, grazie al sistema informatico Giano in dotazione alle pattuglie del Comando. Un media di due veicoli al giorno che circolano privi di assicurazione: un risultato addirittura peggiore rispetto a prima della pandemia, quando furono 385 i mezzi sequestrati nel 2019. Veicoli che in alcuni casi sono risultati scoperti da due anni.

Sono esattamente 2100 i punti patente decurtati agli automobilisti e, purtroppo, sono almeno una ventina i casi di cittadini convinti di avere regolare copertura assicurativa, ma stipulata con agenzie e intermediari privi di autorizzazione da parte dell'IVASS. Il consiglio della polizia locale, prima di stipulare il contratto assicurativo, è quello di verificare sul sito www.ivass.it l'elenco aggiornato dei siti web di intermediazione assicurativa irregolari.

Nell'ultimo comunicato emesso, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni aveva segnalato 15 nuovi siti-truffa. In caso di stipula attraverso queste pagine, la polizza risulterà falsa e il veicolo scoperto da assicurazione con conseguenze molto pesanti, come il sequestro del mezzo finalizzato alla confisca, la sanzione amministrativa da 866 a 3.464 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente che diventano 10 per i neopatentati. Sono previste sanzioni ridotte in caso di ripristino della copertura nei 30 giorni successivi la scadenza e nel caso in cui il proprietario esprima la volontà di demolire e radiare il veicolo dai pubblici registri. Dal Comando di via del Pontiere dunque invitano gli utenti della strada a verificare sul sito "Il Portale dell'Automobilista" la corretta copertura assicurativa, inserendo la propria targa

Sempre da inizio anno la polizia locale ha accertato in 12 casi che il veicolo fuggito dopo un sinistro stradale era privo di copertura Rc-auto, con aumento dei casi di pirateria stradale.