Auto sbatte contro un platano e va a fuoco sulla SR11: morta 51enne, grave il marito

Grave incidente nella notte tra giovedì e venerdì nel Comune di Sona, in seguito al quale marito e moglie sono stati condotti in gravi condizioni in ospedale, dove purtroppo è spirata la donna, 51enne di origine slovacca, mentre l'uomo, 55enne italiano, è ancora ricoverato.

I due si trovavano a bordo di un'auto che stava percorrendo la SR11 in direzione di Verona, ma poco dopo la mezzanotte, all'altezza dell'incrocio con via Bosco, il conducente ne avrebbe perso il controllo finendo con lo schiantarsi contro un platano. In seguito all'urto la vettura ha preso fuoco, mentre i due occupanti sono stati estratti dall'abitacolo da un passante.

Arrivati da Verona e Villafranca con due autopompe e 10 operatori, i vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme che avevano completamente avvolto la vettura, oltre a collaborare con i sanitari per prestare soccorso a marito e moglie che, feriti gravemente, sono stati rianimati prima di essere condotte in codice all'ospedale di Borgo Trento dal 118, giunto sul posto con ambulanze e automedica. Le condizioni della donna di 51 anni però sarebbero state troppo gravi ed è morta poco dopo il ricovero.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Villafranca, per i rilievi del caso.

La strada durante le operazioni è rimasta chiusa al traffico: l'intervento si è concluso intorno alle 3 di notte con la bonifica della vettura e la sua messa in sicurezza.