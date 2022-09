Auto rubate e smontate in carrozzeria per i pezzi di ricambio: una rapina anche a Cavaion

L'indagine della Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Stradale di Torino, ha portato a tre arresti mentre per una quarta persona è scattato l'obbligo di firma. I ricambi venivano usati su vetture incidentate e acquistate a prezzo stracciato, per poi essere rivendute a ben altre cifre

Rubavano auto su commissione che venivano poi smontate in una carrozzeria di Piossasco, in provincia di Torino, così da avere i pezzi di ricambio utili a riparare altre vetture parzialmente o totalmente distrutte, le quali erano state acquistate da un commerciante d'auto a prezzi stracciati, che intendeva rivenderle una volta sistemate e ottenere così un lauto guadagno.

Come spiegano i colleghi di TorinoToday, è stata la Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Stradale locale a mettere fine a questa attività, che in parte ha toccato anche il Veronese, arrestando tre persone che ora si trovano ai domiciliari, mentre una quarta è stata sottoposta all'obbligo di firma.

Un'indagine, coordinata dalla procura piemontese, andata avanto un anno interno, che ha visto i poliziotti impegnati in questa attività compiere appostamenti e pedinamenti, oltre a filmare le operazioni illecite con diverse telecamere nascoste, immortalando il presunto traffico finalizzato al riciclaggio di auto rubate.

Stando a quanto ipotizzato dall'accusa dunque, dopo essere state rubate e portate al carrozziere, le vetture venivano smontate e i pezzi utilizzati per riparare veicoli oggetto di incidenti, che un commerciante della zona nel frattempo aveva comprato a basso costo.

Ogni macchina veniva "ripulita” con targa e i dati identificativi della vettura incidentata, così da non incorrere in potenziali problemi in caso di successivi controlli. Così come avvenuto per un'Audi S1 rapinata a Cavaion Veronese ad un uomo che nel marzo 2021 l'aveva messa in vendita: nel corso di una prova per una potenziale cessione, il proprietario era stato scaravantato giù dal mezzo, mentre i malviventi erano scappati a tutta velocità. L'Audi era poi stata porta nella carrozzeria in questione e “ripulita”, utilizzando numero di telaio e targa della vettura incidentata, ma grazie all'Interpol è stata poi ritrovata in Germania.

In alcuni casi, le auto venivano danneggiate per simulare falsi incidenti stradali e falsi danni alla carrozzeria: le telecamere, infatti, hanno immortalato un uomo che dava colpi di martello alla carrozzeria di una Panda per simulare danni da grandine.

In manette sono finiti un carrozziere, un commerciante e la persona che aveva il compito di scovare e rubare le auto. L’obbligo di firma è stato invece applicato ad un complice del carrozziere: si tratta di un meccanico che, secondo le ipotesi di accusa, si adoperava per “smontare” alcune parti del veicolo per adattarle all'autovettura "nuova".