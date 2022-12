Prova a scappare con la refurtiva a bordo di un'auto rubata ma va a sbattere: arrestato

Ha cercato di sfuggire al controllo per non far scorprire la refurtiva, ma la sua fuga si è conclusa con l'arresto.

Erano circa le 3.30 di lunedì e una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile di Verona stava svolgendo un servizio di controllo del territorio in via Monti Lessini, quando ha notato una Ford Fusion di passaggio che ha attirato l'attenzione degli operatori. I militari hanno così deciso di svolgere alcune verifiche sul mezzo, ma alla vista delle divise il conducente avrebbe accelerato improvvisamente, ignorando i ripetuti inviti a fermarsi.

È nato così un inseguimento a velocità sostenuta lungo le vie Confortini, Belluzzo e Fedeli, dove si è concluso, dal momento che il fuggitivo ha perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro alcuni veicoli in sosta. L'uomo però non si è dato per vinto ed ha continuato a scappare, stavolta a piedi, venendo raggiunto e bloccato poco dopo.

Dagli accertamenti è emerso che si trattava di un 42enne di origine marocchina residente in provincia di Mantova e che l'auto che stava guidando risultava essere stata rubata in città un paio di giorni prima. A bordo di questa, celati dentro alcuni sacchi, sarebbero stati rinvenuti diversi oggetti ritenuti provento di furti: in particolare, materiale informatico sottratto a Verona la sera precedente, vestiario ed occhiali rubati sempre in città da auto in sosta nel pomeriggio di domenica.

L'auto e la refurtiva sono stati restituiti ai legittimi proprietari, mentre lo straniero è stato arrestato e condotto avanti al giudice, il quale ha fissato la prossima udienza per il 10 febbraio, disponendo nei confronti dell'imputato l’obbligo di presentazione ai carabinieri per tre volte alla settimana.