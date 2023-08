Rubata poche ore prima, l'auto viene trovata rovesciata su un fianco in campagna

La polizia locale di Isola della Scala ha individuato e recuperato nei giorni scorsi un’auto, di proprietà di un’azienda veronese, risultata rubata poche ore prima a Buttapietra. Gli agenti del Comando isolano, su segnalazione dei carabinieri, dopo aver controllato il sistema di rilevazione di targa attivo sul territorio, hanno rintracciato il mezzo, una Fiat Punto, in località Caselle. L’auto, trovata rovesciata su un fianco, era stata abbandonata la notte precedente in un’area rurale.

Gli stessi agenti, nella settimana di Ferragosto, hanno contestato diversi illeciti amministrativi al conducente di un autocarro che aveva danneggiato il sottopasso pedonale di via Tondello, abbattendone la recinzione di protezione. L’uomo, in seguito al sinistro, aveva fatto rimuovere il mezzo da una ditta di soccorso stradale di una provincia vicina, senza denunciare alle autorità locali il danneggiamento della struttura pubblica. Grazie ai rilievi effettuati sul posto e all'analisi delle immagini acquisite, gli agenti sono riusciti a risalire alla ditta proprietaria del mezzo. Per il conducente sono state avviate le procedure amministrative per guida pericolosa, danneggiamento di opere stradali e omessa comunicazione al proprietario della strada o alle autorità di quanto accaduto.

«Ai controlli in strada, la polizia locale di Isola della Scala affianca numerose attività e indagini per la tutela della sicurezza degli isolani e del patrimonio pubblico – afferma Carlo Ferro, assessore con delega alla polizia locale –. In caso di dubbi in seguito a un incidente, il consiglio ai cittadini è quello di contattare il Comando anche per evitare, come nel caso del danneggiamento del sottopasso di via Tondello, ulteriori sanzioni importanti».

«Rilievi sul posto e tecnologie per il controllo e la sorveglianza del territorio, sono tra gli strumenti più efficaci a nostra disposizione per le indagini che portiamo avanti – aggiunge il Comandante Andrea Pasquali –. Un grazie ai nostri agenti che, anche nella settimana di ferragosto, hanno lavorato con perizia lungo le strade isolane».