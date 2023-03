Fermato al volante di un'auto rubata con a bordo coltelli, refurtiva, droga e arnesi per lo scasso: arrestato

Ricettazione, porto abusivo di armi, detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli: sono questi i reati contestati a un 43enne fermato giovedì pomeriggio dagli agenti della volanti, a Verona, a bordo di un’auto rubata.

La segnalazione è stata fatta alla centrale operativa della questura scaligera da un cittadino, il quale ha chiamato il 113 dopo aver visto passare in viale Colombo l'auto di cui aveva denunciato il furto il mese scorso.

Il personale delle volanti, grazie alle indicazioni fornite dal proprietario, sono riusciti a rintracciare tempestivamente la vettura in via Longhena e a bloccare il conducente, il quale non ha saputo fornire alcuna giustificazione per la sua presenza alla guida del veicolo rubato.

All’interno della vettura i poliziotti hanno rinvenuto un computer, un paio di auricolari airpods, un borsone, due smartphone e due tessere sanitarie, tutti oggetti risultati riconducibili ad almeno tre diversi episodi di furto su veicoli in sosta denunciati nei giorni scorsi.

Inoltre, sempre dentro il veicolo, gli agenti hanno trovato anche tre chiavi elettroniche di auto BMW e Mercedes, due coltelli a serramanico, un martello frangi vetro e un pacchetto di sigarette contenente due involucri di sostanza stupefacente, che le successive analisi condotte da personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica hanno appurato essere eroina e hashish.

Gli approfondimenti sono poi proseguiti negli uffici di lungadige Galtarossa, dove gli operatori hanno appurato che il 43enne risulta gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, oltre ad annoverare condanne per i delitti di furto, furto aggravato, ricettazione, maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e per reati in materia di stupefacenti.

Una volta conclusi gli accertamenti, l'uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di ricettazione e denunciato per porto abusivo di armi, detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, l'arrestato è stato condotto nella casa circondariale di Montorio in attesa dell'udienza di convalida, la quale si è svolta lunedì e che ha visto il giudice disporre nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

L’auto rubata e parte della refurtiva trovata al suo interno sono già state restituite ai legittimi proprietari, mentre sul restante materiale rinvenuto sono ancora in corso ulteriori accertamenti finalizzati a definirne con certezza la provenienza.