Inseguito dalla vittima, scappa con l'auto rubata e poi l'abbandona: 40enne in manette

Avrebbe rubato un'auto in via Colonnello Fincato per poi cercare di scappare, inseguito dalla vittima, ed infine lasciare il veicolo sul ciglio della strada, cercando di nascondersi tra i cespugli. Alla fine però il 40enne, cittadino romeno gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, è stato individuato in breve tempo dalle volanti della questura di Verona, che lo hanno arrestato per furto aggravato.

Il tutto si è verificato nella serata di domenica, intorno alle ore 22, nei pressi della farmacia situata al civico 66 di via Colonnello Fincato. Il malvivente si sarebbe introdotto all’interno del veicolo posteggiato e sarebbe partito in direzione di Poiano, approfittando di un momento di distrazione del proprietario che era sceso per verificare che la farmacia fosse aperta, lasciando le chiavi sul cruscotto.

Il malcapitato è stato subito avvertito di quanto stava accadendo da un passante che si è poi offerto di aiutarlo nell’inseguimento del ladro, facendolo salire a bordo della propria autovettura.

Nel frattempo la vittima ha contattato il 113, segnalando il furto e informando gli operatori in tempo reale dei movimenti della macchina, fino a quando il ladro si è fermato lasciando l’auto sul ciglio della strada, poco prima del bivio per l’ingresso nella Tangenziale Est. A quel punto il malvivente sarebbe uscito dal veicolo appena sottratto e, dopo aver pregato il proprietario di non avvisare le forze dell'ordine, sarebbe scappato in direzione dei campi dove si sarebbe nascosto tra la vegetazione, nel tentativo di sottrarsi agli operatori. L’uomo, è stato però individuato in pochi minuti dagli agenti delle volanti che, al termine degli accertamenti, lo hanno arrestato per furto aggravato.

Lunedì mattina, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.