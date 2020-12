Auto senza revisione e guidatore privo di patente: due uomini denunciati

Erano circa le 19.30 di mercoledì e gli agenti della Squadra Volanti stavano svolgendo uno dei consueti servizi di controllo del territorio, quando, all’altezza di Piazzale Porta Nuova, hanno notato un'auto tedesca con a bordo tre uomini, tutti privi di mascherina protettiva.

I poliziotti dunque hanno azionato i segnali luminosi intimando l’alt al veicolo per procedere alle verifiche degli occupanti, ma il conducente anziché fermare la propria corsa avrebbe accelerato e svoltato repentinamente nel tentativo di far perdere le proprie tracce. È nato così un breve inseguimento, al termine del quale gli agenti sono riusciti a far fermare la vettura.

Alla richiesta di mostrare i documenti, il guidatore, un 53enne cittadino romeno le cui iniziali sono N.I., avrebbe consegnato agli operatori un verbale di denuncia risalente al 2018 in cui lo stesso dichiarava di aver smarrito la patente di guida, la carta di identità e il certificato di nascita romeni. I successivi accertamenti però avrebbero consentito agli agenti di scoprire che in realtà l'uomo non aveva mai conseguito il documento di guida, né in Italia, né nel suo paese d'origine.

Uno dei due passeggeri inoltre, C.L., 51enne romeno, avrebbe esibito ai poliziotti una tessera sanitaria intestata ad un altro individuo, il cui furto era stato denunciato nel 2014.

Al termine degli accertamenti dunque, il conducente è stato denunciato per il reato di false attestazioni a Pubblico Ufficiale, mentre C.L. è stato denunciato per ricettazione.

Inoltre, il veicolo, risultato privo di revisione, è stato sottoposto a fermo amministrativo e sono state contestate al guidatore le sanzioni previste dal Codice della Strada per la guida senza aver mai conseguito la patente di guida e per la mancata revisione del veicolo.

Infine, tutti e tre i cittadini romeni, non conviventi tra loro, sono stati sanzionati per il mancato rispetto della normativa anti-Covid vigente, essendo privi di mascherina a bordo dell’auto.