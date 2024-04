Fermo in auto nel parcheggio di un supermercato con l'hashish: 24enne arrestato

Ancora un arresto nell'ambito dello spaccio di droga nella provincia di Verona. Sabato 20 aprile sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Legnago a cogliere nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 24enne italiano, residente in un Comune della Bassa.

I militari del Norm stavano svolgendo uno dei consueti servizi di prevenzione di controllo a San Pietro di Legnago, quando, nell'ampio parcheggio di un supermercato, avrebbero individuato un'auto ferma in posizione defilata con una persona all'interno. È scattata così la verifica, durante la quale l'individuo si sarebbe mostrato inquieto al punto da insospettire le forze dell'ordine, che hanno dato il via alla perquisizione personale e veicolare, la quale avrebbe permesso ai carabinieri di rinvenire alcuni involucri contenenti hashish per un peso complessivo di 35 grammi, che sono stati sequestrati. Le operazioni si sono poi spostate all'abitazione del 24enne, dove gli operatori avrebbero trovato altri 15 grammi di hashish e un bilancino elettronico di precisione, che avrebbe presentato tracce del medesimo stupefacente: il tutto è stato poi sequestrato.

Concluse le formailità di rito, il 24enne è stato condotto alla propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza con rito direttissimo disposta dalla Procura e celebrata martedì mattina: il giudice ha convalidato il provvedimento e rinviato l'udienza a ottobre 2024.