In auto a fari spenti di notte con una spranga: tutti multati. Denunciato il guidatore

Sono stati gli uomini delle Volanti a notare la macchina nella notte tra giovedì e domenica in via Unità d'Italia a Verona, ben oltre l'orario del coprifuoco

Viaggiavano nel cuore della notte a fari spenti con una spranga in metallo a bordo dell’auto, ma sono stati bloccati dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona.

È accaduto alle ore 3 della notte tra giovedì e venerdì, quando nel corso di un normale servizio di prevenzione e controllo del territorio, gli operatori hanno notato una macchina che transitava a fari spenti in Viale Unità d’Italia, a Verona, e che alla vista della Volante ha iniziato a passare da un lato all’altro della corsia di marcia.

Insospettiti da tale condotta di guida e dalla presenza di quell’auto dopo il coprifuoco, gli agenti hanno deciso di fermarla e di procedere al controllo dei tre occupanti.

Il conducente, un 36enne gravato da numerosi precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e per guida senza patente e sotto l’effetto dell’alcool e di sostanze stupefacenti, si sarebbe da subito mostrato insofferente e nervoso al controllo di polizia, facendo sospettare ai poliziotti che potesse nascondere qualcosa a bordo dell’auto.

Le forze dell'ordine dunque hanno perquisito l'auto, rinvenendo una spranga in metallo lunga circa 40 centimetri, nascosta a sinistra del sedile del lato del conducente. L’uomo non sarebbe nuovo a simili condotte: già in passato, infatti, era stato sorpreso alla guida con una mazza da baseball in metallo a portata di mano.

Insieme a lui a bordo dell’auto erano presenti anche una 52enne cittadina rumena e un cittadino marocchino 36enne, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona, contro il patrimonio e per porto abusivo di armi e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Al termine degli accertamenti, per il conducente è scattata la denuncia per porto di armi od oggetti atti ad offendere e tutti e tre sono stati sanzionati per la violazione della normativa anti-covid vigente.