Due auto si inseguono in Borgo Milano, a bordo machete e mazze: sei denunciati

Sabato sera avrebbero ingaggiato un folle inseguimento in Borgo Milano, a Verona, con due auto cariche di oggetti atti a offendere: per questo cinque cittadini di origini indiane di età compresa tra i 18 e i 31 anni e un 18enne veronese sono finiti nei guai.

Secondo quanto riferisce la Questura, dopo aver percorso corso Milano a forte velocità, le macchine sarebbero state intercettate dagli agenti delle Volanti all’incrocio tra via San Marco e via Don Sturzo, poco prima delle ore 23. I poliziotti al loro arrivo avrebbero trovato i veicoli fermi all'incrocio, rivolti l'uno contro l'altro: all'esterno di uno di questi sarebbero stati presenti quattro giovani, uno dei quali intento a brandire un machete all’indirizzo degli occupanti dell’altra vettura.

Alla vista della Volante una delle auto si sarebbe allontanata riuscendo a far perdere le proprie tracce, mentre i giovani che si trovavano all’esterno dell'altra hanno cercato tentato di fuggire a piedi in direzioni diverse, ma tre di loro sono stati raggiunti e fermati dagli operatori. All’interno della loro auto, i poliziotti hanno rinvenuto due machete, una roncola e una mazza ferrata.

Durante le fasi di controllo è giunta sul posto anche un'altra macchina, ritenuta coinvolta nel precedente inseguimento, con a bordo due cittadini indiani e il 18enne veronese che, vedendo le forze dell'ordine, avrebbero tentato di disfarsi di un bastone di legno e di un tubo in metallo, gettandoli fuori dall'abitacolo.

Al termine degli accertamenti, tutti gli oggetti rinvenuti sono stati sequestrati e per tutti e sei è scattata la denuncia per porto di armi od oggetti atti ad offendere, mentre tre di loro dovranno anche rispondere di minacce aggravate.

Sono ancora in corso ulteriori accertamenti da parte degli uffici della Questura per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire ad ulteriori responsabilità ascrivibili alle persone coinvolte.