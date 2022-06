Auto in fiamme in A4 tra Montebello Vicentino e San Bonifacio: intervengono i pompieri

Alle ore 14 di venerdì 3 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4, più precisamente tra i caselli di Montebello Vicentino e San Bonifacio, a seguito dell’incendio di un’automobile. Secondo quanto riportato anche da VicenzaToday, l'autista del veicolo risulterebbe fortunatamente illeso. Il conducente della machina coinvolta nell'episodio, una Jaguar, mentre percorreva l’autostrada in direzione Verona, si sarebbe accorto che qualcosa non andava ed avrebbe quindi accostato in corsia di emergenza. Una volta sceso, l’auto si sarebbe incendiata.

I pompieri sono prontamente arrivati da Lonigo e Caldiero. Grazie all'ausilio di due autopompe, i vigili del fuoco sono poi riusciti a spegnere le fiamme che avvolgevano l’auto. Quest'ultima è tuttavia finita pressoché integralmente bruciata. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio degli stessi vigili del fuoco, ma una prima ipotesi avanzata è che possa essersi trattato di un problema di natura elettromeccanica. Sul posto è giunto anche il personale ausiliario dell'autostrada. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.