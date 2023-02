Auto in fiamme in via Fincato: intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco riferiscono di essere intervenuti a Verona, durante la serata di sabato 4 febbraio, per l'incendio di un'autovettura. In base a quanto si apprende, intorno alle ore 20, un mezzo che viaggiava lungo via Fincato, in direzione di Grezzana, giunto all'altezza della rotonda del Famila, per cause in corso d'accertamento, avrebbe preso fuoco.

I pompieri spiegano che, fortunatamente, sarebbero comunque rimasti «illesi gli occupanti del veicolo». I vigili del fuoco, partiti da Verona con due mezzi e sei uomini, rivelano di aver operato utilizzando liquido schiumogeno per spegnere le fiamme. Queste ultime avevano tuttavia già «completamente avvolto il mezzo».

Durante l'intervento, spiega sempre la nota dei pompieri, la viabilità è stata chiusa al traffico. Le operazioni di spegnimento delle fiamme si sono concluse ieri sera alle ore 21.30, con la conseguente messa in sicurezza anche del veicolo.