Auto in fiamme a Palazzina: incendio domato dai vigli del fuoco di Verona

Un po' di preoccupazione e qualche disagio al traffico nella mattinata di mercoledì tra Verona e San Giovanni Lupatoto, per l'incendio di un'autovettura.

Intorno alle 7.30 del mattina infatti, le fiamme sono divampate su di una vettura che stava percorrendo il cavalcavia di via Palazzina in direzione della città (come mostra il video inviatoci da un lettore).

A quell'ora il traffico è intenso sull'arteria che rappresenta una degli accessi da Sud a Verona e sul posto si sono diretti i vigili del fuoco scaligeri con un mezzo, i quali sono riusciti ad estinguere il rogo nel giro di pochi minuti e a riportare la situazione alla normalità.