Auto date alle fiamme a Legnago: arrestato un 26enne dai carabinieri

Era la notte del 21 gennaio, quando due auto vennero distrutte dalle fiamme mentre erano parcheggiate a Legnago. Un incendio apparso fin da subito doloso e per il quale è stato individuato un sospettato. I carabinieri della stazione locale hanno tratto in arresto un 26enne italiano residente nella Bassa veronese, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare dei domiciliari emessa dall'ufficio del Gip del tribunale di Verona su richiesta della procura.

Il giovane dunque è fortemente indiziato di essere il responsabile dell'incendio delle due vetture. Le indagini dei carabinieri presero il via la notte stessa, quando in via Salvator Allende accorsero i vigili del fuoco e gli stessi militari, per il rogo che distrusse i due mezzi parcheggiati uno accanto all'altro. Già dal sopralluogo era apparso abbastanza chiaramente che si trattava di un episodio doloso, in quanto nei pressi delle due auto venne rivenuta una tanica di plastica ancora sporca di liquido infiammabile.

La scrupolosa attività che ne è seguita, compiuta anche con il supporto dei carabinieri della sezione Indagini Scientifiche del Comando provinciale veronese, avrebbe consentito ai militari di risalire all'identità del presunto autore del rogo doloso, il quale avrebbe compiuto il gesto per rancore nei confronti di un collega di lavoro. Le prove raccolte avrebbero permesso agli investigatori di ricostruire la vicenda e consentito all'autorità giudiziaria veronese di emettere la misura cautelare nei confronti del sospettato.

Concluse le formalità di rito, il 26enne è stato condotto alla propria abitazione dove resterà, in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria scaligera.