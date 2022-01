Fuoco nella notte al quartiere Saval, suv dato alle fiamme in Via Emo

Non è stato ancora chiarito se si sia trattato di un atto vandalico, l'ennesimo in questo inizio anno, o se dietro ci sia altro. Quello che è successo, invece, è chiaro come sono forti e chiare le lamentele dei residenti del quartiere Saval. Ieri notte, 7 gennaio, intorno alle 23, è stata incendiata un'auto parcheggiata vicino ad un tabaccaio di Via Emo. Il veicolo era un suv e per fortuna le fiamme non hanno raggiunto le altre auto ferme nelle vicinanze.

Il rogo è stato subito segnalato ai vigili del fuoco e ai carabinieri che sono intervenuti a sirene spiegate sul posto. In poco tempo, i pompieri hanno spento l'incendio, mentre gli operatori dell'Arma hanno sequestrato ciò che è rimasto dell'auto per indagare sulle possibili cause. Alcuni testimoni, infatti, hanno dichiarato di aver visto qualcuno allontanarsi dall'auto prima che questa prendesse fuoco. S'indaga dunque per incendio doloso.