Anziana coppia in un'auto in fiamma salvata da poliziotto fuori servizio

Non se ne erano accorti, ma la loro auto stava per prendere fuoco. Una disavventura da cui due anziani, marito e moglie, sono usciti indenni grazie all'intervento di un poliziotto fuori servizio.

I due coniugi si chiamano Maria Teresa e Agostino ed hanno rispettivamente 85 e 89 anni. Qualche giorno fa, la coppia è stata tratta in salvo da Matteo, un poliziotto delle squadra Volanti della questura di Verona che si è trovato fortunatamente a percorrere la loro strada.

L’agente di polizia fuori servizio era a bordo della sua auto quando ha visto sopraggiungere in lontananza il veicolo della coppia avvolto dal fumo. L'uomo e la donna, senza rendersi conto che la macchina sulla quale viaggiavano iniziava a prendere fuoco, stavano proseguendo sulla loro strada con calma, senza cogliere alcun segno di pericolo. Matteo, di fronte alla loro difficoltà, non ha esitato ed ha invertito il senso di marcia per seguire i due coniugi. Dopo averli affiancati, il poliziotto ha fatto accostare i due coniugi e rapidamente li ha aiutati a scendere dal veicolo in fiamme.

L'agente ha poi chiesto l'aiuto dei vigili del fuoco, ma nel frattempo si era già reso conto che l'incendio stava pericolosamente divampando. Marco ha così fermato un autobus ed ha preso l'estintore custodito all'interno del mezzo pubblico. Con l'estintore in mano, il poliziotto ha spento le fiamme, evitando così ulteriori danni.

Oggi, 15 giugno, a qualche giorno di distanza dall'episodio, Agostino e Maria Teresa hanno avuto modo di stringere nuovamente la mano a Matteo e di ringrazialo per aver salvato loro la vita.