Fermato alla guida di un'auto, non aveva mai preso la patente e colpisce un carabiniere: 19enne arrestato

Non aveva mai preso la patente, ma quando i carabinieri lo hanno fermato si trovava alla guida di un'auto, con la quale avrebbe anche cercato di far perdere le proprie tracce, per poi colpire anche un operatore.

Il tutto si è verificato a Bovolone nel primo pomeriggio di sabato 27 gennaio, quando una pattuglia dell'Arma della stazione locale, durante alcuni controlli del territorio, ha notato un giovane alla guida di un'auto che, vedendo le divise, si sarebbe dato alla fuga. Non sarebbe però andato lontano ed è stato bloccato al termine di un breve inseguimento per le vie del paese.

Il controllo ha portato alla luce il fatto che il 19enne era sprovvisto di patente di guida, in quanto non l'aveva mai conseguita. Inoltre, nel corso delle operazioni di contestazione dell'infrazione, il ragazzo sarebbe andato in escandescenza e avrebbe colpito un carabiniere al volto, venendo così subito bloccato e condotto in caserma.

Il 19enne, arrestato con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, è stato accompagnato presso proprio domicilio e processato per direttissima nella mattinata di lunedì. Conclusa l'udienza, è stato condannato alla pena di 6 mesi di reclusione.