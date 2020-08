Auto a GPL in fiamme all'interno del garage: rogo domato e struttura inagibile

Erano le 9.24 di mercoledì 19 agosto, quando i vigili del fuoco di Verona sono intervenuti a Cerro Veronese per l'incendio di una vettura all'interno di un garage.

Si trattava di una rimessa, situata al piano di campagna, di una villetta a schiera ubicata in via Monte Baldo, con parcheggiata un'auto alimentata a GPL che stava bruciando. I pompieri giunti sul posto con 2 mezzi e 7 uomini, hanno lavorato, utilizzando un liquido schiumogeno, per spegnere le fiamme ed evitare che il fuoco si propagasse all'abitazione.

Al termine delle operazioni, hanno provveduto a verificare la stabilità della struttura che è risultata inagibile a causa del rogo e il tutto si è concluso intorno alle 13.30.