Automobili in sosta depredate, la denuncia di Tosi: «A Verona continua a esserci un problema insicurezza»

«Auto "cannibalizzate". A Verona continuano gli episodi di ladri e teppisti che distruggono le auto sia dentro che esternamente per poi rubare». Lo denuncia pubblicamente tramite un post su Facebook, con tanto di fotografie esemplificative allegate, l'ex sindaco scaligero Flavio Tosi, da poco eletto con Forza Italia in parlamento alla Camera dei deputati. Lo stesso Tosi quindi ha spiegato: «Domenica e lunedì è successo in via Anzani, ieri sera in via Abba, a pochi passi dal centro storico. A Verona continua a esserci un problema insicurezza!»

La riflessione di Tosi evidenzia inoltre che «per ridurre in quello stato le auto occorrono almeno 15-20 minuti, questi sono professionisti del mestiere, ma certamente se possono agire indisturbati per tutto quel tempo anche in vie centralissime della città, significa che ci sono delle falle nel sistema di presidio del territorio e certamente non per colpa degli encomiabili sforzi di polizia locale e forze dell'ordine». Di qui le critiche mosse da Tosi: «Inutile convocare i comitati sulla sicurezza e promettere la sicurezza solo a parole se poi non si agisce concretamente. La giunta Tommasi si è insediata da pochi mesi, ma la sicurezza è un diritto dei cittadini e l’amministrazione ha il dovere di garantirla».

Flavio Tosi, in conclusione, suggerisce di «massimizzare gli sforzi, sia in termini di rafforzamento del personale della polizia locale, che di investimenti sulla tecnologia (telecamere e sistemi di videosorveglianza di ultima generazione). E, assieme al prefetto e a tutte le forze dell’ordine, vanno rafforzati i presìdi della città», conclude l'esponente veronese di Forza Italia.