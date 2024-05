Stazione Porta Vescovo, auto danneggiate e razziate: «Situazione insostenibile per i lavoratori»

«Continui danneggiamenti alle auto parcheggiate, lungo il viale Stazione Porta Vescovo, di proprietà degli autisti di Atv, Amt3 e La Linea spa, vittime ormai da tempo di balordi che continuamente spaccano i cristalli delle auto in sosta per razziarne l'interno.

Situazione insostenibile quella dei danneggiamenti ai danni dei lavoratori di Atv, Amt3 e la linea spa, ma anche dei ferrovieri e dei passanti che parcheggiano ogni giorno lungo il viale per recarsi al lavoro, con il chiodo fisso dei danneggiamenti da parte di balordi che spaccano i cristalli per razziarne l'interno».

A denunciarlo è Salvatore Calabrò del sindacato Ugl autoferrotranvieri di Verona: «La situazione è ormai divenuta insostenibile e senza attuali soluzioni, nonostante diverse segnalazioni fatte anche ad Atv. I lavoratori sono costretti a sborsare cifre di tasca propria a causa dei danni arrecati da qualche balordo alle proprie automobili parcheggiate lungo il viale. Chiediamo che il Comune intervenga tempestivamente ed installi delle telecamere di videosorveglianza al fine di individuare i responsabili, telecamere che fungano anche da deterrente per i malintenzionati, unitamente ad un servizio di vigilanza da parte di polizia locale e forze dell'ordine. Coinvolgeremo anche il prefetto ed il sindaco al fine di porre rimedio in modo definitivo. I lavoratori non possono vivere con la preoccupazione di trovare la propria autovettura danneggiata e razziata al proprio interno».