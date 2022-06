Tre giorni dedicati alle auto customizzate a Lazise: svolgimento ordinato dell'evento, ma non sono mancate le multe

Si è conclusa la tre giorni dedicata alle vetture customizzate denominata "So.Ga. Southern Gardasee". La manifestazione si è svolta a Lazise e, come viene spiegato in una nota della polizia locale, è stata oggetto di «numerosi provvedimenti preventivi da parte del sindaco di Lazise e del prefetto di Verona», al fine di scongiurare eventuali disordini. In tal senso sono state infatti adottate «tre ordinanze sindacali sulla viabilità, sul divieto di assembramento lungo le strade e sul divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche in vetro e lattina». Lo stesso prefetto, con una sua ordinanza, ha disposto «il rispetto delle norme del codice della strada ed il divieto di compiere manovre pericolose con le auto in mostra o al seguito dei visitatori».

Ulteriori prescrizioni sono state dettate dalla commissione comunale di vigilanza pubblico spettacolo che ha prescritto percorsi diversificati per i visitatori e per gli espositori per un afflusso e deflusso in sicurezza. Un vademecum con le norme principali da rispettare è stato pubblicato sulla pagina ufficiale della manifestazione in italiano e tedesco. La polizia locale è stata impegnata per tutta la durata della manifestazione con pattuglie dedicate e nello specifico tre pattuglie nell'orario più critico, dalle 20 alle 02 del mattino, coordinate dal comandante Massimiliano Gianfriddo.

La presenza costante ed i controlli serrati hanno consentito «uno svolgimento ordinato della manifestazione», spiega la nota dela polizia locale di Lazise. L'evento ha visto presenti «oltre 300 auto esposte» e «centinaia di visitatori nelle tre giornate». Non sono stati consentiti caroselli o rumori molesti, né la sosta al di fuori del parcheggio dedicato all'evento. La polizia locale di Lazise, tuttavia, spiega che «nonostante la pubblicità e la sensibilizzazione degli organizzatori, le sanzioni sono state numerose e particolarmente pesanti per chi nonostante tutto ha circolato per venire alla manifestazione con autovetture con dispositivi non omologati e quindi non autorizzati a circolare (pneumatici, sospensioni, cerchi e vetri oscurati le violazioni più frequenti)».

Stando sempre a quanto riferito dalla polizia locale di Lazise, complessivamente «sono stati controllati circa 150 veicoli, 12 dei quali sono stati sospesi dalla circolazione». Più nel dettaglio, tra le violazioni contestate, 8 riguardano l'omesso aggiornamento del documento di circolazione per modifiche alle caratteriste costruttive generali del mezzo (assetto, ammortizzatori, pneumatici, assi ecc.). In questo caso, spiega la polizia, il veicolo «verrà sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione, con esito favorevole, della prescritta visita e prova» e l'importo della sanzione è pari a 430 euro. Quale sanzione accessoria figura il «ritiro del documento di circolazione».

Altre due sanzioni hanno riguardato veicoli «con caratteristiche o dispositivi alterati o non funzionanti (es. fori nel telaio, dispositivo silenziatore non regolarmente installato o danneggiato ecc.)». Inoltre, due sanzioni sono state comminate ad autoveicoli «senza la targa di immatricolazione/collocazione o installazione irregolare di targa». In questo caso quale sanzione accessoria figura il «fermo amministrativo per tre mesi». Due veicoli sono poi risultati «sprovvisti di assicurazione e pertanto sanzionati e sequestrati». Infine, conclude la nota della polizia locale di Lazise, «tre conducenti sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica».