In auto dopo il coprifuoco e senza mascherina: nel bagagliaio avevano arnesi da scasso

Viaggiavano con arnesi atti allo scasso a bordo di un’auto, senza mascherina e oltre l’orario consentito, ma sono stati bloccati nella notte dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona.

Il tutto si è verificato intorno alle ore 23 di martedì quando, nel corso di un normale servizio di prevenzione e controllo del territorio, gli operatori hanno notato in Strada La Rizza, in città, la vettura con a bordo due uomini.

Insospettiti dalla presenza della macchina dopo il coprifuoco, gli agenti avrebbero quindi proceduto al controllo degli occupanti: si trattava di un 31enne e un 35enne, entrambi cittadini romeni e già noti alle forze dell’ordine, che da subito si sarebbero dimostrati nervosi e restii alle verifiche.

In particolar modo il conducente, con un atteggiamento arrogante e indisponente, avrebbe fornito versioni diverse e contraddittorie in merito alla sua presenza fuori casa dopo le 22, mentre il passeggero, in visibile stato di ebbrezza, sarebbe apparso irrequieto e scontroso.

Il comportamento dei due e i numerosi precedenti a loro carico, hanno insosopettito i poliziotti che quindi hanno dato il via alla perquisizione dell'auto, la quale avrebbe permesso di trovare nel portabagagli diversi arnesi atti allo scasso, che sono stati sequestrati.

Conclusi gli accertamenti, per il conducente è scattata la denuncia per porto di armi od oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, mentre il passeggero è stato sanzionato per ubriachezza. Infine, ad entrambi è stata contestata la violazione delle misure di contenimento del contagio epidemiologico, trovandosi fuori casa senza giustificato motivo dopo le 22 ed essendo privi di mascherine protettive.