Fermati in auto mentre si aggiravano tra le vie di Torri del Benaco e trovati con della cocaina

Con l'avvio della stagione turistica, nell'alto Garda sono stati intensificati i controlli dei carabinieri durante l'estate, anche grazie all'arrivo di personale di rinforzo per sostenere le attività di prevenzione e repressione. E proprio nel corso di una di queste attività, i militari della stazione di Torri del Benaco hanno tratto in arresto P.D., 43enne di nazionalità italo-venezuelana residente in Spagna, al momento disocuppato, che sarebbe stato trovato in possesso di 6 grammi di cocaina già suddivisi in singole dosi e quindi ritenuti destinati al mercato della zona.

Proprio nel corso di uno servizi citati, il personale della stazione di Torri del Benaco, nella tarda serata di martedì 4 luglio, ha notato una Volksawagen Polo, con a bordo due persone, che si aggirava tra vie del paese poco conosciute e solitamente non frequentate da turisti. Circostanza che avrebbe dunque indotto le forze dell'ordine ad effettuare alcune verifiche, durante le quali il guidatore sarebbe apparso fin da subito particolarmente nervoso, convincendole così ad approfondire il controllo.

È scattata a quel punto la perquisizione dell'auto e dei suoi occupanti, che avrebbe portato i carabinieri a rinvenire una dose di cocaina all'interno di un pacchetto di sigarette presente nella tasca dei pantaloni del passeggero. Vistosi oramai scoperto, il conducente allora avrebbe spontaneamente estratto dagli slip, un calzino che conteneva 6 confezioni in cellophane termosaldate del peso di 1 grammo l'una contenenti cocaina, per un totale di 6 grammi.

Per il 43enne sono dunque scattate le manette e dell'operazione è stata data comunicazione al Pm di turno presso la Procura della Repubblica di Verona, la dottoressa Elvira Vitulla, la quale ha disposto che l'arrestato venisse tenuto in custodia in attesa dell’udienza con rito direttissimo, che si è svolta sabato mattina. Al termine di questa, dopo aver convaldato il provvedimento, il giudice Valentina Fabiani ha disposto la scarcerazione dell'uomo, rinviando l'udienza per il dibattimento al 23 ottobre.