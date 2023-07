Gambe schiacciate tra veicolo e cancello, autista ricoverato in codice rosso

Questa mattina, 31 luglio, un autista della Esacom è stato portato all'ospedale di Borgo Trento per un trauma da schiacciamento capitato sul lavoro. Le sue condizioni sono gravi e l'uomo è stato ricoverato in codice rosso.

L'incidente è avvenuto intorno alle 9 a San Giovanni Lupatoto, in Via Arno 8. L'uomo stava raccogliendo i rifiuti è rimasto incastrato tra lo sportello del suo veicolo ed un cancello, riportando un forte schiacciamento degli arti inferiori. Il ferito è stato soccorso sul posto e poi portato in ospedale dagli operatori del 118, intervenuti con un'ambulanza infermierizzata e con un'auto medica. Ai soccorsi hanno collaborato anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di San Giovanni Lupatoto, insieme ai carabinieri.