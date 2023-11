La famiglia raccoglie gli audio di Turetta: cercava di allontanare Giulia da loro e dalle amiche?

Anche dopo la fine della loro relazione, Filippo Turetta avrebbe cercato di allontanare Giulia Cecchettin dalle sue amiche e dalla famiglia perché era «geloso e possessivo». È quanto emergerebbe da alcuni messaggi e audio raccolti dai legali della famiglia della giovane uccisa, come riporta Today.it, e proprio per questi atteggiamenti, Giulia nelle ultime settimane avrebbe manifestato una crescente «ansia» e «paura».

Mercoledì era stato il legale della sorella di Giulia, Elena Cecchettin, a parlare di un omicidio «aggravato dallo stalking». Turetta infatti, secondo l'avvocato Nicodemo Gentile, avrebbe «dimostrato di essere un "molestatore assillante", il suo comportamento, come sta emergendo da più elementi da noi già raccolti, è connotato da plurime e reiterate condotte che descrivono "fame di possesso" verso la nostra Giulia». Si tratta, ha chiarito, di «un assedio psicologico che aveva provocato nella ragazza uno stato di disorientamento e di importante ansia». E ancora: «Un uso padronale del rapporto che ha spinto il Turetta prima a perpetrare reiterate azioni di molestie e controllo, anche tramite chiamate e messaggi incessanti, e poi, in ultimo l'omicidio, al fine di gratificare la sua volontà persecutoria».

Nel pomeriggio il giovane ha ricevuto la visita dell'avvocato Giovanni Caruso, che si è recato nel carcere di Verona intorno alle 16 per parlare con il suo assistito, mentre in mattinata era saltato l'incontro previsto con i genitori.

Indagini: la chiamata al 112 e i dubbi

Tornando alle indagini, al vaglio degli inquirenti c'è anche la chiamata che un vicino di casa dei Cecchettin ha fatto ai carabinieri la sera dell'omicidio per segnalare la lite tra i due ragazzi.

«In relazione a domande specifiche della trasmissione "Chi l'ha visto?" i contenuti della chiamata giunta al 112 sono stati partecipati alla Procura, alla quale è stato peraltro trasmesso il verbale con le dichiarazioni rese dal cittadino autore della telefonata», precisa in una nota l'Arma dei Carabinieri. «Il collegamento tra i due fatti - viene spiegato - è avvenuto dopo che il padre della giovane, recatosi alle 13.30 del 12 novembre presso la stazione carabinieri di Vigonovo per denunciare la scomparsa della figlia, ha pubblicato un post social per chiedere aiuto nelle ricerche, venendo così successivamente contattato da un cittadino di Vigonovo, residente poco distante dall'abitazione di Giulia, che gli riferisce di essere stato testimone di una lite tra due persone la sera prima e di aver chiamato il 112. Il papà di Giulia comunica la circostanza ai carabinieri che risalgono alla chiamata della sera precedente e la associano alla scomparsa, acquisendo formalmente la testimonianza del cittadino».