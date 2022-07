È morto l'attore Roberto Nobile, era nato a Verona

È morto a Roma, all'età di 74 anni, l'attore Roberto Nobile. Alle spalle aveva una lunga carriera tra fiction, cinema e teatro, conosciuto ai più per il ruolo dell’amato Parmesan nella fiction sul commissariato tuscolano Distretto di polizia.

Roberto Nobile era nato a Verona, di origini ragusane e romano d'adozione. È stato molto amato dal pubblico televisivo anche per il suo personaggio nella serie Il commissario Montalbano, dove interpretava Nicolò Zito, il giornalista amico e consigliere di Zingaretti nelle sue indagini.

Roberto Nobile al cinema è stato diretto da grandi registi, quali Pupi Avati, Gianni Amelio, Giuseppe Tornatore e Michele Placido. Tra i suoi film vale la pena ricordare Festa di laurea, Porte aperte, Stanno tutti bene, Le amiche del cuore, ma anche l'indimenticabile Caro diario di Nanni Moretti e sempre diretto da questi, è stato presente anche in La stanza del figlio e Habemus papam. Sono in molti in queste ore che, anche sui social, lo ricordano con affetto, dagli ex colleghi ai familiari, in tanti esprimendo rammarico ed incredulità per una morte improvvisa.