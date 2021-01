Pressione ospedali in Veneto si «affievolisce», Zaia: «Riaprono le attività specialistiche»

«Stante l'affievolirsi della pressione - dovuta ai ricoveri per Covid-19 - sui nostri ospedali, oggi firmeremo i provvedimenti per la riapertura in Veneto delle attività specialistiche (anche in libera professione) sospese a novembre per l'emergenza». Ad affermarlo questa mattina, mercoledì 27 gennaio, è lo stesso governatore del Veneto Luca Zaia in una breve nota.

Il presidente della Regione Veneto prosegue: «Da lunedì 1 febbraio riprendono quindi le attività di specialistica ambulatoriale a 30 e 60 giorni (quelle urgenti non erano mai state interrotte), e anche l'intra moenia». Zaia infine conclude con un monito: «Dovremo affrontare subito la questione della riprogrammazione delle agende, però memori di quanto successo ad aprile stiamo già lavorandoci, soprattutto sull'incremento del personale dei Cup».