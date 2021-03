Accusato degli "ululati razzisti" contro Balotelli, 40enne assolto a Verona

Il cosiddetto «caso Balotelli» si chiude senza responsabili, almeno per il momento. Per gli "ululati razzisti" rivolti al giocatore il 3 novembre 2019 allo stadio Bentegodi c'era un solo indagato. L'uomo, un 40enne siciliano, era stato accusato di istigazione all'odio razziale e sarebbe stato punibile in base alla Legge Mancino. Ma è stato assolto, come riportato oggi da Ansa.

L'episodio incriminato avvenne durante la partita tra Hellas Verona e Brescia. Quel derby del Garda se lo aggiudicarono i gialloblù per 2-1. Balotelli firmò l'unico gol bresciano, ma di quella gara si ricorda soprattutto l'episodio del 55esimo minuto, quando l'attaccante interruppe un'azione per calciare un pallone contro la curva dei tifosi dell'Hellas. Balotelli rispose così, in modo plateale, a quelli che a suo dire erano stati degli ululati razzisti, a lui rivolti dai tifosi avversari.

Del caso si occuparono i poliziotti della Digos di Verona, che esaminarono le riprese delle telecamere andando ad individuare un presunto responsabile nella tribuna dello stadio da dove erano partiti gli insulti.

Il presunto responsabile è il 40enne agrigentino, tornato a vivere in Sicilia, dopo aver passato qualche anno a Verona. Difeso dall'avvocato Guido Beghini, l'uomo è stato assolto dal collegio presieduto dal giudice Alessia Silvi. Assoluzione per non aver commesso il fatto, così come era stato richiesto dal pubblico ministero Paolo Sachar.

Al procedimento, Balotelli non si è presentato, nonostate fosse stato anche citato come testimone dei fatti.